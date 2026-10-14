Başakşehir'de sağanak yolları göle çevirdi, araç suya dayanamayıp çukura düştü - Son Dakika
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Başakşehir'de sağanak yolları göle çevirdi, araç suya dayanamayıp çukura düştü

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Başakşehir\'de sağanak yolları göle çevirdi, araç suya dayanamayıp çukura düştü
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Başakşehir Kayaşehir'de sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı; bir araç, şoförünün dikkatsizliği sonucu aşırı suya dayanamayarak çukura düştü. Araç halatla çıkarılırken caddede ulaşım yer yer aksadı; göle dönen cadde ve caddedeki araçlar dronla görüntülendi.

Başakşehir'de sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken bir araç ise şoförünün dikkatsizliği sonucu aşırı suya dayanamayarak çukura düştü. Göle dönen cadde ve araçlar dronla görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başakşehir Kayaşehir Mahallesi İstiklal Caddesi aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bir araç ise şoförünün dikkatsizliği sonucu aşırı suya dayanamayarak çukura düştü. Çukura düşen araç daha sonra yol yardım ekiplerinin müdahalesiyle halat yardımıyla çıkarıldı. Göle dönen caddenin her iki istikametinde de ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Ekipler, yağmur nedeniyle adeta tıkanan yolu açmak için çalışmaları sürüyor. Göle dönen cadde ve caddedeki araçlar dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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