Başakşehir'de Servis Minibüsü Yaya Çarptı - Son Dakika
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Başakşehir'de Servis Minibüsü Yaya Çarptı

Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucunda yere yığılan vatandaş ağır şekilde yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.05.2024 09:00
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Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucunda yere yığılan vatandaş ağır şekilde yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Başakşehir 16. Bölgede geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B. isimli kişiye seyir halinde olan ve sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.E. isimli şahıs çarptı. Kaza sonrasında yolun karşısına geçmeye çalışan kişi yere yığıldı. Kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen şahıs çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Servis Minibüsü Yaya Çarptı - Son Dakika

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