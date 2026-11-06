Başakşehir'de sürücü kontrolü kaybedince tır devrildi, trafik yoğunlaştı

Başakşehir'de sürücü kontrolü kaybedince tır devrildi, trafik yoğunlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yola devrildi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yola devrildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: İHA
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