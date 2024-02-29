Başakşehir'de Taksiciye Saldıran Kadın, Polis Memuruna da Saldırdı - Son Dakika
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Başakşehir'de Taksiciye Saldıran Kadın, Polis Memuruna da Saldırdı

Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.

29.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:56
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Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken o anları taksi şoförü cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, 26 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksiye binen kadın yolcu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförle tartışmaya başladı. Şoföre küfürler ederek şiddet uygulayan kadın araca da zarar verdi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde S.H. isimli kadın şahsın taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine şahsa müdahale edildi. Müdahale esnasında S.H. isimli şahsın görevli kadın polis memuruna direnmesi ve çeşitli yerlerinden yaralaması üzerine kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı. S.H. isimli şahıs gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar verdiği görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstermeye devam ettiği öğrenildi. Olaya müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken muayene sonrası görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildiği bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan S.H. isimli kadın şahıs, "görevi yaptırmamak için direnme" "tehdit" "hakaret" "mala zarar verme" "iftira" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise şoförün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Taksiciye Saldıran Kadın, Polis Memuruna da Saldırdı - Son Dakika

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