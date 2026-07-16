Başakşehir'de Trafik Denetimleri: 316 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Başakşehir'de Trafik Denetimleri: 316 Bin Lira Cezai İşlem

Başakşehir\'de Trafik Denetimleri: 316 Bin Lira Cezai İşlem
16.07.2026 16:55
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İstanbul Başakşehir'de yapılan trafik denetimlerinde, sürücülere 316 bin lira ceza kesildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde trafik güvenliğini ve kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücünün peşine düşen ekiplerin nefes kesen kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında 7 araç trafikten men edilirken, toplam 316 bin lira idari para cezası uygulandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yüksek sesli müzik yayını, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kısa süre sonra yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çevreyi yüksek sesli müzikle rahatsız ettiği belirlenen sürücüler hakkında işlem yapılırken, abartı egzoz kullanan araçlar da tek tek tespit edildi. Gürültü kirliliğine neden olan araçlara 21 bin lira, abartı egzoz kullanan sürücülere ise ilgili mevzuat kapsamında 16 bin liraya varan idari para cezaları uygulandı. Bazı ihlallerde araç sahiplerine de ayrıca cezai işlem uygulandı.

7 araç trafikten men edilirken, sürücülere ve araç sahiplerine toplam 316 bin lira idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Trafik Denetimleri: 316 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika

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