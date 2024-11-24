Başakşehir'de zincir markete girerek çok sayıda zeytin yağı çalan 2 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir Onur Kent'te bulunan bir zincir markete giren iki hırsız zeytinyağı rafındaki yağları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 kadının beraberindeki poşetlere zeytinyağlarını koyarak çaldığı görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Zeytinyağı Hırsızlığı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?