Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika
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Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı

Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya giren 4 silahlı ve maskeli şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları çalarak kaçtı. Soygunu fark eden site güvenliği, hırsızlarla karşı karşıya geldi ve güvenlik kamerasına yansıyan o anlar kaydedildi.

05.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Soygunu fark eden site güvenliği, hırsızlarla karşı karşıya geldi. Hırsızlar güvenliğe silah çekerek hızla olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarındaki kuyumcu da gerçekleşti. İddiaya göre, sitenin dışındaki kuyumcuya gelen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, dükkanın kepenklerini uzaktan kumandayla açtı. İçeriye girerek 3 milyon TL'lik soygun yapan hırsızlar kaçarken, site güvenliğiyle karşı karşıya geldi. Güvenliğe silah çeken hırsızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, 3 milyon lira değerindeki altınları çaldı - Son Dakika
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