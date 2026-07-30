Başakşehir Metro İstasyonu’nda kedi yürüyen merdivene sıkıştı - Son Dakika
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Başakşehir Metro İstasyonu’nda kedi yürüyen merdivene sıkıştı

Başakşehir Metro İstasyonu’nda kedi yürüyen merdivene sıkıştı
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Başakşehir’de, metro istasyonunda bir kedi yürüyen merdivene sıkıştı.

Başakşehir'de, metro istasyonunda bir kedi yürüyen merdivene sıkıştı. Durumu fark eden vatandaş, merdiveni durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, belediye ekipleri aracılığıyla veterinere götürüldü.

Olay, Başakşehir'de bulunan Olimpiyat Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon içerisinde gezen bir kedi yürüyen merdivenin hareketli mekanizmasına sıkıştı. Kedinin acı içerisinde olduğunu fark eden bir vatandaş ise yürüyen merdiveni durdurdu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüyen merdivene sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan müdahalenin ardından kedi sıkıştığı noktadan kurtarıldı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, kedi belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Başakşehir, 3. Sayfa, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir Metro İstasyonu’nda kedi yürüyen merdivene sıkıştı - Son Dakika

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