Başhekim Yardımcısı Kadın Eski Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Başhekim Yardımcısı Kadın Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Başhekim Yardımcısı Kadın Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, ayrıldığı eşi tarafından Adana'da tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan katil, Çukurova polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

08.03.2024 20:29  Güncelleme: 20:33
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Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana'ya geldi. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan'ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Katil, Çukurova polisinden kaçamadı"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güzelyalı, Çukurova, Adana, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başhekim Yardımcısı Kadın Eski Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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