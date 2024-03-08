Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü

Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana'ya geldi. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan'ı, annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Seçkin E. kaçtı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"Katil, Çukurova polisinden kaçamadı"
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. - ADANA
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, savunmasında Fatih Terim'e yatırılan paraları kendisinin verdiğini iddia etti. Erzan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyledi.
Düzce'de yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilecek ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce'de çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan hücrenin 6 üyesi, uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Şebekenin bir üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda, eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik hücre adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri de yer alıyor.
Arnavutköy'de bulunan bir villaya yapılan baskında, Çin uyruklu bir şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edildi. Polis ekipleri, şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.
Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen katil, kadını annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından polis ekipleri, kaçmaya çalışan katili kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda gerçekleşen gözaltılar, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.
Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
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