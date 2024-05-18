Başıboş at arabası şehir turu attı, görenler şaştı kaldı
BURSA - Bursa'da başıboş at arabası şehir merkezinde tur atarken o anlar şaşıran sürücüler tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde kaydedildi. Trafikte başıboş seyreden at arabasını gören diğer sürücüler şaştı kaldı. Bir süre sahipsiz seyreden at arabası daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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