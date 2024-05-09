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Başıboş köpek kazaya sebep oldu

Sivas'ta bir sürücü, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araç daha sonra karşı şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

09.05.2024 18:24
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Başıboş köpek kazaya sebep oldu

SİVAS - Sivas'ta bir sürücü önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazada kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. 58 UE 932 plakalı Ford marka aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra karşı şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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