Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan\'ın avukatı: "Ankara Büyükşehir Belediyesinin tazminatını ödemesini bekliyoruz ama ısrarla ödemiyorlar"

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) tazminatı ödemesini bekliyoruz. Israrla bu kadar küçük miktarları ödemiyorlar ve 'Bizim sorumluluğumuzun bedeli bu kadar değil. Ödersek bir miktarını öderiz diyorlar' Bizler de icra yolu ile parayı almaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da 7 Aralık 2023'te Keçiören Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın (12) yürütülen manevi tazminat davasında mahkeme, olayda kusurlu olduklarına karar verdiği Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Ödemenin tek bir kurumdan talep etme haklarının olduğunu belirten davanın avukatı Aslıhan Ergün Ercan ise tazminatı Ankara Büyükşehir Belediyesin talep ettiklerini ancak belediyeden olumsuz yanıt aldıklarını ifade etti. Durum üzerine icra yoluna başvurduklarını söyleyen Avukat Ercan, maddi tazminat davasında ise dosyaya dördüncü sorumlu olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün eklendiğini söyledi.

"ABB'nin parayı ödemesini bekliyoruz"

Süreç hakkında konuşan Avukat Aslıhan Ergün Ercan, "Tunahan'ın başına gelenler için mahkeme, çektiği acıyı bir nebze de olsa hafifletmek için 5 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Faizi ile birlikte 3 kurum tarafından ödenmesi istendi. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Miktarı ödemesini istedik. Kabul etmediler, bizler de icra yoluna gittik ve dava şu anda o aşamada. 3 kurumun birlikte sorumluğu olduğu, herhangi bir kusur oranına göre ödeme yapılamayacağını, hakkı yenen kime başvuruyorsa, o kurum miktarın tamamını ödemesi gerekiyor. Tazminatı ödemesi istenilen kurum da isterse daha sonra ödeme talep edebilir ama bu mağdurun zorunluluğunda değil. ABB'nin parayı ödemesini bekliyoruz. Israrla bu kadar küçük miktarları ödemiyorlar ve 'Bizim sorumluluğumuzun bedeli bu kadar değil. Ödersek bir miktarını öderiz diyorlar' Bizler de icra yolu ile parayı almaya çalışıyoruz" dedi.

"Adli Tıptan Tunahan'ın engel ve iş görmezlik durumuna dair raporu aldık"

Davalar hakkındaki gelişmelerden de bahseden Avukat Ercan, "Maddi tazminat davası devam ediyor. Adli Tıptan Tunahan'ın engel ve iş görmezlik durumuna dair raporu aldık. Tunahan 15 ameliyat oldu. Her ameliyat sonrası bu rapordaki engel oranının artması çok muhtemel. Onun için kurul bu durumun tekrar değerlendirmek zorunda kalacağını belirtti. Psikolojik olarak da çocuğun nasıl bir travma içinde olduğunu ya da kalıcı hasarların olduğunun tespit edilmesi gerektiği de sunuldu. Maddi tazminatı yürüten mahkeme, Ankara Valiliği, Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü de dördüncü sorumlu olarak dosyaya ilave etti. Bu davada şu an kurumlar savunma veriyor" diye konuştu.

"Çocuğumuz psikolojik anlamda bitik halde"

Ailenin ve çocuğun zor durumda olduklarını ifade eden Ercan, "Çocuğumuz psikolojik anlamda bitik halde ve vücudunun 3'te 1'i kalmış durumda. İki yıldır kafa derisi olmadığı için o bölgeye sürekli pansuman yapılıyor. Çocuğun açık yaraları var ve sürekli kanamaları oluyor. Normalde 16'ncı ameliyatına girmiş olması lazımdı ama giremiyor. Çocuk bu acıyla yaşıyor. Bitmedi acısı. Evde eğitim alıyor. Sosyal hayatı yok. Ailemiz de zor durumda. Bu süreç onları çok yıprattı. Hem çocuklarının başına gelenler, hem de mücadele ettikleri durumlar onları çok yordu. Zor durumdalar" dedi. - ANKARA