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Başıboş köpeklerin gezdiği mahallede vatandaşlar tedirgin

ANKARA - Altındağ İlçesinde Ali Ersoy Mahallesi sakinleri başıboş gezen köpeklerden tedirginlik yaşarken aynı mahallede yaşayan Vural Kedici saldırıya uğrayarak çimlerde yuvarlandı.

Olay; Ankara'nın Altındağ İlçesi Ali Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Vural Kedici, Ali Ersoy Parkının içerisinde yürüyüş yaptığı esnada başıboş köpeklerin hışmına uğradı. Köpeklerin üzerine atlamasıyla ayağı kayan Kedici, parkın çimenlerinde yuvarlandı.

Kedici, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parktan geçiyordum ve telefona bakarken köpekler saldırdı. Bir tanesi geldi tam ısıracaktı. Düştüm ve ayağım kaydı. Kulübeye doğru gittim ve onlarda benden uzaklaştı. Bu mahallede şikayetler devamlı var. Köpeklerin bu mahalleden kaldırılmasını istiyoruz. Bunlardan herkes şikayetçi Altındağ Belediyesinden" ifadesini kullandı.

Kedici, Altındağ Belediyesinden de her hangi bir dönüş alamadığını belirterek, "Telefonda bana dediler ki 'Onunla ilgili kanun çıkmadı. Kanun çıkınca değerlendirmesini yapacağız'. Olay böyle oldu ama zor kurtuldum. 5 ve 6 tane vardı" dedi.

Başıboş köpeklerden tedirgin olduğunu söyleyen Kedici, "Bu mahallede bunlar hep geziyor. Daha öncede aradım ben kaldırdılar ama hala devam ediyor. Bu yolda çocuğun okul güzergahı. Benim ki gibi çocuklar her gün okula gidiyor. Onlarda korkuyor. Buna artık bir çözüm bulunsun. Köpekler buradan kaldırılsın" diye konuştu.

Başıboş köpeklerin saldırısından Kediciyi kurtaran site güvenlik görevlisi İbrahim Koç ise "Vural abiden önce bana saldırdılar. Kapının önünde dikiliyordum. Bana doğru yürüdüler ve köpekleri 'hoşt' diyerek kovaladım. Karşı parka atladılar. Karşı parktan da 2 ve 3 dakika sürmedi Vural abi aşağıya koşarak indi. Bende onunla yardımlaşmak amacıyla dışarı çıktım. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, Altındağ Belediyesinden başıboş köpeklere ilişkin çözüm taleplerine yanıt bekliyor.