Başıboş Köpeklerin Saldırısı Mahallede Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
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Başıboş Köpeklerin Saldırısı Mahallede Tedirginlik Yarattı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürüyüş yaparken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyenin durumu, mahalle sakinlerinde korku ve tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, köpeklerin insanlara zarar verdiğini belirterek, yetkililerden bu köpeklerin toplanmasını talep etti.

15.11.2024 23:11
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Köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyenin mahallesinde tedirginlik devam ediyor

"Bu mahallede çok fazla köpekler var"

"Bu köpekler insanları çok rahatsız ediyor"

"Toplatılması taraftarıyım"

"Hakikaten ısırıyorlar"

"Bu kadar köpek bir köyde dahi yok"

ANKARA - Yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Prof. Dr. Meliha Yılmaz'ın oturduğu evin mahallesinde vatandaşların başıboş köpek tedirginliği devam ediyor.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Çiğdem Mahallesi'nde meydana gelmişti. Akşam saat 17.00 sıralarında yürüyüş yaptıktan sonra mahallesindeki başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yere yığılarak kanlar içerisinde kalmıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Başıboş köpeklerin yaşanan olayın ardından Çankaya Belediyesi tarafından toplatılmaması ise vatandaşları tedirgin ediyor. Köpeklerin toplatılması için İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri yetkililere çağrıda bulundu.

"Bu mahallede çok fazla köpekler var"

Mahalle sakini Mehmet Eser, "Maalesef bu mahallede çok fazla köpekler var. Özellikle akşam vakitleri yalnız gezen insanların hepsine saldırıyor ama burada köpek sevenler de var. Biz onlara saygılıyız ama bu başıboş gezen köpekler maalesef herkese zarar veriyor. Bana da bir defasında iki üç tane köpek saldırdı. Zor kurtuldum öyle söyleyeyim. Bunların kimseye bir faydası yok. çevreye zararı var" ifadelerini kullandı.

"Bu köpekler insanları çok rahatsız ediyor"

Eşinin başıboş köpekler yüzünden sokağa çıkamadığını aktaran Eser, "Mesela bizim hanım da çıkamıyor. 'Bazen spor yapacağım. Dışarı çıktığı zaman köpekleri gördüm. Köpeklerden korktum. Geri geldim' diyor. Yani bu köpekler insanları çok rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Toplatılması taraftarıyım"

Ekranlarda gördükleri olayların başlarına geldiğini söyleyen Eser, "Maalesef biz de televizyonda da görüyoruz. Mesela çocuklar parçalanıyor. Tamam biz biz hayvan haklarına da saygılıyız. Hayvanları da severiz. Benim de çok fazla köpeğim oldu ama dışarıdaki bu köpeklerin herkese zararı var. Toplatılması taraftarıyım" şeklinde konuştu.

"Hakikaten ısırıyorlar"

Mahalle sakini bir kadın vatandaş ise yaptığı açıklamada, "Bu köpeklerin kalması zararlıysa toplanmalı. Hakikaten ısırıyorlar. Her otobüsten, dolmuş, minibüsten inenin üzerine saldırıyorlar. Yoksa biz köpekleri çok seviyoruz. Köpeklerle büyüdük bu yaşa geldik. Sevmiyor değiliz ama bu kadar üretkenlik olmamalı. Azaltılmalı yani. Saldırılan köpekleri toplamalılar. Hepsi belki saldırmıyordur ama bunların içinden eleyip toplasınlar" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar köpek bir köyde dahi yok"

Bu kadar başıboş köpeğin çok fazla olduğunu dile getiren vatandaş, şunları kaydetti:

"Bu kadar köpek bir köyde dahi yok. Yani çoluk çocuk dışarı çıkarmıyor. Parka çocuk çıkamadığı gibi okuldan gelen çocuk servisten inen evine gidemiyor. Ben oradaysam çok çocuğu evine kadar götürdüm. Yazık günah yani. Orada biri olmasa üstüne saldırıyor. Kadının biri otururken durakta tepesine atlamış. Arkadan hiç fark etmeden düşünebiliyor musun? Bu kadar olmamalı. Yazık yani insanlara. Demek 'bir insanın köpek kadar kıymeti yok' diyorum ben şu durumda. İnanın biri hav dediği zaman on değil yirmi tane kafa görüyorum ben. Biri gayri ihtiyari yürürken bir tanesi havlıyor. Korkuyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başıboş Köpeklerin Saldırısı Mahallede Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

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