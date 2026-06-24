Başiskele'de Cinayet Davası: Müebbet İstendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yasin Örçen'i tüfekle vurarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanığın cinayeti 'akrabasına küfür edildiği' duyumu üzerine işlediği belirtilirken, mahkemede dinlenen tanık, "Olay günü bana Yasin'i vuracağını söylemişti. Kendisini 'bu işler öyle kolay değil' diye uyardım. Yasin'i kastederek 'O şerefsiz nerede?' diye sordu" dedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 4 Temmuz 2025 tarihinde Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Burak K., tüfekle Yasin Örçen'e (39) ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, Burak K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Burak K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yasin'in şahsıma küfür ettiğini düşünmüyorum"

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak K., maktulün ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.T., sanığın, eşinin kuzeni olduğunu belirterek olay anına şahit olmadığını söyledi. Maktulün bir tartışma sonrası kendi evlerine doğru yönelerek küfür ettiğini duyduğunu ancak o sırada orada bulunmadığı için bu sözlerin şahsına yönelik olduğunu düşünmediğini ifade eden A.T., "Yasin'i mahalleden tanırım. Olaya şahit olmadım. Eşimin amcası Yılmaz ile konuşuyorduk. Yılmaz amca bana, 'Kardeşin evin önünde çok güzel iş yapıyor bunu takdir ediyorum' dedi. Ben de 'Başkaları rahatsız oluyor' dedim. Daha sonra ayrıldık. Ancak bu olaydan sonra Yasin, ben yokken bizim kapımıza doğru gelip küfür etmiş. Bu küfrü kime ettiğini bilmiyorum. Kapıya doğru küfür etmiş. Şahsıma küfür ettiğini düşünmüyorum ben orada yoktum. Bu olaydan 1 ay sonra cinayet olayı gerçekleşmiş. Yasin ile aramda husumet bulunmamaktaydı" dedi.

"Olay günü bana Yasin'i vuracağını söyledi"

Bir diğer tanık M.K. ise, "Burak'ı aynı köyden olmamız sebebiyle tanırım. Maktulü de tanırım. Ben olaya şahit olmadım ancak sanık, olay günü Yasin'i vuracağını bana söylemişti. 'Bu işler öyle kolay değil' diye uyardım. Ben dere kenarında alkol içerken Burak motosikletle yanıma geldi. Yasin'i kast ederek, 'O şerefsiz nerede?' diye sordu. O sırada da Yasin karşıdan geçiyordu. İddia edildiği gibi ben burada Yasin'in el kol hareketi yaptığını görmedim ve 'Adam mısın?' diye bir şey demedi. Burak söylenmeye devam edince ben dinlemek istemediğimi söyledim. Bunun üzerine Burak oradan ayrıldı. Yarım saat sonra da olay gerçekleşmiş" şeklinde konuştu.

Tanığın beyanlarına karşı söz verilen tutuklu sanık Burak K., maktulün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek, tanığın alkollü olduğu için bu durumu görmemiş olabileceğini savundu.

Müebbet hapis talebi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine husumet beslediği Yasin Örçen'i tüfekle vurarak eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ