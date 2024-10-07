Basit yaralama suçunda taraflar bağış yapma şartıyla uzlaşmaya vardılar

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Bayburt'ta 'Basit Yaralama' suçunda müşteki ve şüpheli taraflar arasında anlaşma sağlandı. Taraflar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına 10 bin lira bağış yapılması konusunda uzlaşmaya vardılar, dosya mahkemeye intikal etmeden, çözülerek kapatıldı.

Bayburt'ta yaşanan basit yaralama olayında, Ö.A.O isimli kişi, darp edildiği iddiasıyla emniyete başvurarak, kendisini darbeden H.A isimli şahıstan şikayetçi oldu. Mağdurun şikayeti üzerine şüpheli H.A hakkında 'Basit Yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu belirlendi, dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Mağdur Ö.A.O'nın kendisini darbeden şüpheli şahısla uzlaşmaya varmak isteğini söylemesi üzerine Uzlaştırma Büro ekipleri, uzlaşma şartlarını görüşmek üzere müşteki Ö.A.O ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, mağdur Ö.A.O, şikayetçi olduğu H.A'nın, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına 10 bin lira bağışta bulunmasını talep etti. Ö.A.O'nun uzlaşma talebini kabul eden H.A, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına 10 bin lira bağışta bulunarak, uzlaşma şartını yerine getirdi. Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosya, mahkemeye intikal etmeden çözüme kavuşturulmuş oldu. - BAYBURT