Başka\'da Mühürlü Otelin Çatısında Yangın Çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenen bir otelin çatısında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Mahmut Ertuş Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan otelin çatısında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, otelin daha önce belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi. - VAN