Başkale\'de 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 21 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen müşterek çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Öncüler Mahallesi Budak mezrası kırsalında 21 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN