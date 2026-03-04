Başkale\'de Ev Yangını: 3 Çocuk Yaralandı

Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açarken, yangından etkilenen 3 çocuk ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçenin Ortayazı Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 3 çocuk yangından etkilenerek hafif şekilde yaralanırken, evde ise maddi hasar oluştu. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN