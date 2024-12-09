Başkale'de 2 otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. C.Y. yönetimindeki Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait otomobil, Van'dan Hakkari istikametine giderken bir araçla çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. ve Ş.İ. yaralanırken, araçta bulunan 2 Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Van'a sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkale'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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