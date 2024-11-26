Başkale'de Rahatsızlanan Askeri Personel, Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başkale'de Rahatsızlanan Askeri Personel, Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı

Başkale\'de Rahatsızlanan Askeri Personel, Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel, zorlu hava koşullarında belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla hastaneye götürüldü. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürerek sağlık ekiplerine destek oldu.

26.11.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki Sualtı Mahallesi'nde rahatsızlanan askeri personel, belediye ekiplerinin yol açma çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastaların imdadına koşuyor. Bu kapsamda gece saat 24.00'da rahatsızlanan askeri personel için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenildi. Başkale ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sualtı Mahallesi'ne kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan Başkale Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, 6 saatlik zorlu bir çalışma ile mahalleden aldığı hastayı yolda sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan askeri personel, hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Başkale ilçesinde bağlı Sualtı ve Aydemir mahalleleri ile bu mahallelere bağlı 5 mezra yolu, Bahçesaray ilçesine bağlı 6 mezra ve Gürpınar ilçesine bağlı 2 mezra yolu olmak üzere toplam 15 yerleşim yeri yolunda ise kar temizleme çalışması yapılıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Başkale, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkale'de Rahatsızlanan Askeri Personel, Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 ’’Ateşkes’’ iddialarının gölgesinde İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı ''Ateşkes'' iddialarının gölgesinde İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Başkale'de Rahatsızlanan Askeri Personel, Karla Mücadele Ekipleriyle Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.