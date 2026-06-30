Başkale'de Şarapole Yuvarlanma: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Başkale'de Şarapole Yuvarlanma: Sürücü Hayatını Kaybetti

30.06.2026 10:25
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Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, sürücü Cemil Çiçek yaşamını yitirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kırbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaylaya gitmek için yola çıkan Cemil Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Cemil Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Kırbalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cemil Çiçek, Güvenlik, 3. Sayfa, Başkale, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de Şarapole Yuvarlanma: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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