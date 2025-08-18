Başkale\'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışmada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca 16 Ağustos 2025 tarihinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu şüphelilerine yönelik icra edilen 2 olayda 1 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü, 18 adet 9 mm abanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi. - VAN