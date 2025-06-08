Başkan Karagöl: "Yangın kontrol altına alındı"

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilcesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

İlçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Özata Toprak Tuğla Fabrikası'nda iddiaya göre fırın bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm tesisi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yargının olduğu fabrikada incelemelerde bulundu.

"Çok şükür yaralanma ve can kaybı yok"

Yangında can kaybı yaşanmadığını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl; "Canınızı sıkan bir durum. Çok şükür yaralı ve ölüm yok. Bir çok kişinin evine ekmek götürdüğü yer. Sanıyorum yangın ateşlemenin olduğu yerden çıkmış. Yangın kontrol altına alındı. Allah beterinden korusun" dedi.