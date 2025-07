Başkan Tatık, orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüleri için derin üzüntü duyduklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, başsağlığı mesajı yayımladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bugün bir kez daha ciğerlerimiz yanarken, bu milletin evlatları ateşin içine koştu ve yine içimiz yandı; yiğit itfaiyecilerimiz, orman işçilerimiz, kahramanlarımız şehit düştü. Her yıl aynı acıyı yaşıyor, her yaz aynı sahneleri izliyoruz: Alevlere karşı çaresiz kalan köyler, gözü yaşlı analar, duman altında kalan ormanlarımız. Her yıl soruyoruz: Neden hala bir yangın söndürme uçağımız yok. Bu ülkenin vergisiyle alınmayan her uçak, o ormanda kaybolan her cana ortak değil midir. Göz göre göre gelen felakete karşı sessizlik, sorumluluktan kaçmak değil midir. Biz bugün sadece ormanı değil, insanlığımızı da kaybediyoruz. Ama unutulmasın: O ağaçlar gibi, o kahramanlar da bu toprağın canıdır. Bu millet, o cansız bırakılan toprağın hesabını sorar. Yangında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Dualarımız ateşin içine yürüyen kahramanlarımızla" dedi. - DENİZLİ