Başkan Yapar, Antakya’daki yatırımları inceledi

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Antakya genelinde devam eden projeleri yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Yapar'a daire müdürleri eşlik etti.

İlk olarak Akasya Mahallesinde, içerisinde Çok Amaçlı Salon ve Pazar Yeri'nin de bulunacağı Kompleks inşaatını inceleyen Başkan Yapar, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Yapar, vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri geniş kapsamlı projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Daha sonra Odabaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden parktaki çalışmaları inceleyen Başkan Yapar, mahalle sakinlerinin rahat ve huzurlu zaman geçireceği parkın kısa sürede hizmete sunulması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Ardından Odabaşı Mahallesi Çok Amaçlı Salonu'nda incelemelerde bulunan Başkan Yapar, vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebilecekleri Çok Amaçlı Salon'un Antakya'ya ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Son olarak Vali Ürgen Parkı'nda yapımı devam eden büfe ve kafeterya alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yapar, vatandaşların güven ve huzur içerisinde sosyalleşebilecekleri bu alanı hizmete sunmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yapar, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.