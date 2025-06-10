Başkan Zeyrek'in annesi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Başkan Zeyrek'in annesi tedavi altına alındı

Başkan Zeyrek\'in annesi tedavi altına alındı
10.06.2025 07:46
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından annesi Gülten Zeyrek de fenalaştı. Oğlunun ölüm haberini alınca fenalaşan Gülten Zeyrek, aynı hastanede tedavi altına alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi gören Gülten Zeyrek'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından, aynı hastanede kardiyoloji servisinde yatan annesi Gülten Zeyrek'in fenalaştığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması üzerine fenalaşan annesi Gülten Zeyrek de oğluyla aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji servisinde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek'in, oğlu Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştığı ve doktorların müdahalede bulunduğu bildirildi. Gülten Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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