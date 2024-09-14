Metroda kan donduran cinayet! Herkesin içinde sırtından vurup teslim oldu - Son Dakika
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Metroda kan donduran cinayet! Herkesin içinde sırtından vurup teslim oldu

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Ankara'da bir adam, boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra onu tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından silahı elinden atan adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.09.2024 16:18
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Ankara'da bir adam, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü.

METRODA EŞİNİ SIRTINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, Çankaya ilçesinde yer alan Sıhhiye metro istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir adam, boşanma aşamasındaki eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesinin üzerine belindeki tabancayı çıkaran adam, eşini sırtından vurdu. Saldırının ardından silahı elinden atan adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ve ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili konuşan esnaf Yasın Sabırlı, "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde iki yaşlı adam bir kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'o benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Metroda kan donduran cinayet! Herkesin içinde sırtından vurup teslim oldu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroda kan donduran cinayet! Herkesin içinde sırtından vurup teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • oktay sayar: idam cezası ,verilmeli 37 7 Yanıtla
  • Celal Özdemir: güvenlik kamerasında bişe gören varsa Allah aşkına desin 9 0 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Her bir haltı yapın suçu bayanlara atın, sorsan nefis şeytana uydum, sendeki nefis ve şeytan karşı cinste yokmu, bu erkeklerde bu zihniyet oldukça daha çok canlar yakar önüne geçmek için , seçtiğimiz vekiller idamı Cumhurbaşkanının önüne getirsin, çoğunluk zaten bunlarda akşama kadar terörden bahsederler idamla ilgili gelince ses seda yok diye düşünüyorum. Kullanmış olduğumuz oyun hakkını tüm vekiller versin. Yoksa hakkımı helal etmiyorum. Allah çıkartır. Hükmün tek sahibi Allah'tır. 5 1 Yanıtla
  • Ankara null: hukunet eserinle gurur duy 3 1 Yanıtla
  • Deniz Tek: HEP MANSUR YAVAŞ'IN SUÇU . OLAY ANKARA METROSUNDA OLMUŞ 1 0 Yanıtla
  • Denizci Gemici: Aynısını uygulamalı ceza olarak. 0 0 Yanıtla
  • Deutschland: sizde kim vurduya goturseydiniz 0 0 Yanıtla

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