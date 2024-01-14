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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

Ankara-İstanbul yolu Şaşmaz mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkent\'te zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi
14.01.2024 - 22:22,
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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 8 araç birbirine girdi

ANKARA - Ankara- İstanbul yolu Şaşmaz mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şaşmaz mevkiinden dün gece zincirleme kaza meydana geldi. Yolda hareket halindeki 8 otomobil birbirine girdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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