Kayınpederini Öldüren Damat Gözaltında - Son Dakika
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Kayınpederini Öldüren Damat Gözaltında

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

09.09.2024 15:06
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Başkentte tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde Y.E. kendisini kahvaltıya çağıran kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y.E., kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı Y.E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı binaya polis ve sağlık ekipleri girince fark ettiklerini belirten esnaf İbrahim Yıldız, "Kayınpeder, damadı kahvaltıya davet etmiş. Daha sonrasında tartışmışlar, damat kayınpederini öldürmüş. O arada da polisler yakalıyor. O sırada binada düğün vardı. İkisi de birbirine karıştı. Düğündeki insanlarla cenaze evindeki insanlar birbirine karıştı. Kimse ne olduğunu anlamadı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınpederini Öldüren Damat Gözaltında - Son Dakika

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