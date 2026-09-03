Çankaya\'da verici alanında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde vercilerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya iilçesi Keklikpınarı Mahallesi Dikmen Caddesi vericilerin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.