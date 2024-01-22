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Basketbol sahası boks ringine döndü: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada - Son Dakika
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Basketbol sahası boks ringine döndü: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada

Bursa'da oynanan İnegöl Atlasspor-Kestelspor basketbol maçında çıkan kavgada saha adeta boks ringine döndü. Oyuncular arasındaki gerginlik kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı. Kameraya yansıyan görüntülerde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar görülüyor. Kavgada bir oyuncu yaralandı, fair-play ruhuna gölge düştü.

Basketbol sahası boks ringine döndü: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada
22.01.2024 - 22:42,
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Basketbol sahası boks ringine döndü: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'da İnegöl Atlasspor-Kestelspor arasında oynanan basketbol maçında yükselen tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Bir oyuncunun yaralandığı kavgada saha boks ringine dönerken, o anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da Cumartesi günü oynanan U16 basketbol maçında, İnegöl Atlasspor ile Bursa Kestelspor oyuncuları maç esnasında tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oyuncuların bir birine girmesiyle saha adeta boks ringine dönerken, kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Fair-play ruhuna gölge düşüren görüntüler kameraya anbean yansırken, 1 oyuncu yaralandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Basketbol sahası boks ringine döndü: Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada - Son Dakika


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