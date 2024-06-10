Avukatın başörtülü hakim talebine reddi hakim talebi

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine, soruşturma izni verilerek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. - ANKARA