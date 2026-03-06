Basra'da İHA Saldırıları

Iraklı güvenlik kaynakları, Basra vilayetindeki Basra Uluslararası Havalimanı ve yakınındaki petrol sahalarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bulunan Basra Uluslararası Havalimanı ile bölgedeki petrol sahalarına insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi. Güvenlik kaynakları, havalimanı ve iki stratejik petrol sahasına toplamda 4 kamikaze İHA isabet ettiğini açıkladı. Bir İHA'nın havalimanı içindeki hava kargo binasını hedef aldığı, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir petrol şirketine ait tesislere iki İHA'nın düştüğü belirtilirken, İngiliz petrol şirketi BP tarafından işletilen Rumeyla Petrol Sahası'na da dördüncü bir İHA'nın isabet ettiği aktarıldı. Yetkililer, saldırılarda can kaybı olmadığını, yalnızca maddi hasar meydana geldiğini teyit etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, İHA'ların menşeine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. - BASRA