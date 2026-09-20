Başsavcılık 4 şirketin 2024'ten bugüne kripto ve para transferlerini MASAK'tan istedi

Başsavcılık 4 şirketin 2024'ten bugüne kripto ve para transferlerini MASAK'tan istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, dört şirket ve alt şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne yurt dışı kripto ve para transferleri ile hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Talep, şirketler ve alt şirketlerini kapsıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Kaynak: İHA
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