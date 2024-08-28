Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

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Bataklığa saplanan inek uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta bataklığa saplanan inek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş Ovası'ndaki çimenlik alanda otlayan inek, eve dönüş yolunda Karasu Nehri kenarındaki bataklık alana saplandı. Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile yapılan koordineli çalışma sonucunda ekipler, ineği saplandığı yerden çıkararak sahibine teslim etti.