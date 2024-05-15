Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan kamyona saldırdı

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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti.

Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan konvoyları hedef almaya devam ediyor. Batı Şeria'daki Beit El Kavşağı'nda Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti. Kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattı. Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gittiği belirtildi. - BATI ŞERİA