Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan kamyona saldırdı - Son Dakika
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan kamyona saldırdı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti. Saldırganlar, kamyondaki gıda maddelerini yola boşalttı ve trafiği lastik yakarak kapattı.

15.05.2024 22:14
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti.

Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan konvoyları hedef almaya devam ediyor. Batı Şeria'daki Beit El Kavşağı'nda Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti. Kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattı. Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gittiği belirtildi. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan kamyona saldırdı - Son Dakika

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