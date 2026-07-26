İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da iki camiyi hedef aldı - Son Dakika
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İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da iki camiyi hedef aldı

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Nablus ve Tulkerim'deki iki camiyi ateşe verdi, bir evi yaktı. Filistin makamları saldırıyı kınayarak uluslararası topluma çağrı yaptı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da saldırgan eylemlerini sürdüren Yahudi yerleşimciler, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki camiyi ateşe verdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci saldırıları sürüyor. Yasa dışı yerleşimciler Nablus kentindeki Rahma Camii ile Tulkerim kentindeki Kour Camii'yi yaktı. Saldırılarda camilerde hasar meydana geldi. İsrailli yerleşimciler, camilerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Nablus Belediye Başkanı Abdul Azim Wadi, Rahma Camii'ndeki inşaat malzemeleri ve ekipmanların yakıldığını bildirdi.

Yasa dışı yerleşimciler cami saldırılarına ek olarak Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde bir Filistinlinin evini de yaktı. Alevler, çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binaya intikam çağrısı içeren ırkçı sloganlar yazıldığı görüldü.

"Uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali"

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı saldırıyı kınayarak, bunu ibadet yerlerini ve Filistin varlığını hedef alan daha geniş kapsamlı bir politikanın parçası olarak nitelendirdi. Açıklamada, saldırının ibadet özgürlüğünü ve dini mekanların korunmasını güvence altına alan uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu ifade edilirken, devam eden saldırıların gerilimi artırdığı ve şiddeti tırmandırdığı uyarısında bulunuldu. Bakanlık, uluslararası topluma saldırıların durdurulması için acil adım atma çağrısında bulunurken, bölge sakinlerinden de dikkatli olmalarını ve camileri muhtemel yeni saldırılara karşı korumaya destek vermelerini istedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'da da baskınlar ve Yahudi yerleşimci şiddetin ciddi şekilde arttı. Filistin makamlarının resmi verilerine göre, bu süreçte bin 182 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 24 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Batı Şeria, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da iki camiyi hedef aldı - Son Dakika

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