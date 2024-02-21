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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi

- Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi.

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edilmişti. Tekrardan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, bu kez geminin makine dairesindeki merdiven boşluğuna kadar inerek arama çalışması yaptı. O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.