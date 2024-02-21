Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi. Kazan dairesinde bulunan ikinci cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.

21.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi

- Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geminin makine dairesine girilen merdiven boşluğu dalgıçlar tarafından denizin altından görüntülendi.

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edilmişti. Tekrardan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, bu kez geminin makine dairesindeki merdiven boşluğuna kadar inerek arama çalışması yaptı. O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.

Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:58:51. #1.13#
SON DAKİKA: Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement