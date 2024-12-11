Batıkent Metro Durağı'nda Elektrik Kablolarında Patlama ve Yangın - Son Dakika
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Batıkent Metro Durağı'nda Elektrik Kablolarında Patlama ve Yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıkmış, ancak olayda kimsenin olumsuz etkilenmediği bildirilmiştir. Belediye ekipleri yangına müdahale etmekte ve kontrollerini sürdürmektedir.

11.12.2024 18:36
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. Olaydan, kimsenin olumsuz etkilenmediği bildirildi. Belediye ekiplerinin olaya ilişkin kontrollerine devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batıkent Metro Durağı'nda Elektrik Kablolarında Patlama ve Yangın - Son Dakika

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