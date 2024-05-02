Batman Belediyesi Önünde Kendini Yakmak İsteyen Vatandaş Engellendi - Son Dakika
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Batman Belediyesi Önünde Kendini Yakmak İsteyen Vatandaş Engellendi

Batman Belediyesi Önünde Kendini Yakmak İsteyen Vatandaş Engellendi

Batman'da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.

02.05.2024 13:28  Güncelleme: 13:33
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Batman'da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce harabe olan Aydınlıkevler Mahallesindeki evi kayyum ile yönetilen Batman Belediyesi tarafından yapılmak üzere yıkılan Mehmet Şah Başaran, 31 Mart seçimlerinde belediyenin DEM Parti'ye geçmesinin ardından evindeki çalışmanın durması üzerine eşi ile birlikte belediyeye gitti. Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile görüşen Mehmet Şah Başaran, elinde benzin bidonu ile belediye binası önüne geldi.

Belediye binası başkanlık girişi önünde üzerine benzin dökerek, "ben yandım belediye de yansın" diyerek kendini yakmak istedi.

Belediye güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerinin müdahalesi ile Mehmet Şah Başaran'ın kendini yakma girişimi engellendi. Olay yerine gelen polis, Başaran'ı gözaltına aldı.

Başaran sosyal medya hesabından "Batman halkı bizlere sahip çıkmadınız. Batman Valiliğine, Batman Belediyesine binlerce kez sorunlarımızı anlattım ilgilenen olmadı. Batman Belediyesi söz vermişti evimizin yapımını tamamlayacaktı. Çaresiz durumdayız. Şuanda Batman Belediyesi önündeyim kendimi yakacağım. Üzerime benzin dökmeye çalıştım. Batman Belediye Başkanlığı güvenlik görevlileri bana müdahale etti, küfür ve hakarette bulundu. Bana bir şey olursa Batman Belediye Başkanlığı yetkilileri sorumludur" diye paylaşımda bulundu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman Belediyesi Önünde Kendini Yakmak İsteyen Vatandaş Engellendi - Son Dakika

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