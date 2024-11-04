Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.
Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman Belediyesine Kayyum Atandı, Gözaltılar Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?