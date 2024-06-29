Batman Çayı\'nda Mahsur Kalan 7 Kişi Kurtarıldı

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Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 7 kişi, itfaiye dalgıç ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayı'nın Samanyolu köyü mevkinde piknik yapan iki aileden 7 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları halat yardımıyla kıyıya ulaştırarak, güvenli alana çıkardı. - BATMAN