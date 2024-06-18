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Batman Çayı'nda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

BATMAN - Batman Çayı'nda piknik yapan iki kardeş, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldıkları yerden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, piknik yapmak için Batman Çayı'nda bulunan iki kardeş, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kardeşler, ekiplerin yönlendirmesiyle karşı kıyadan vatandaşlarında yardımıyla kıyıya alınarak kurtarıldı.