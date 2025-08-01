Batman\'da 1 Milyonluk Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Batman'da jandarma tarafından takibe alınan bir kişinin poşetinde piyasa değeri bir milyon olan 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, bir şahsın Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak cep telefonu getirerek satışını yaptığı yönündeki bilgi üzerine takibe alınan şahısın poşeti içerisinde piyasa değeri yaklaşık bir milyon Türk lirası olan 11 adet akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN