Batman\'da 13 kilo uyuşturucu operasyonu

Batman'da mobilya içerisinde ele geçirilen 13 kilo 530 gram uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda mobilya içerisine gizlenmiş 13 kilo 530 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucuyu sevk ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - BATMAN
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