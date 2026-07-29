Batman\'da 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Batman'da 13 yaşındaki çocuk, bisikletini isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ayağından bıçaklandı.

Olay, Batman merkez Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Y.B., akşam saatlerinde bisikletiyle mahallede gezdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından durduruldu. Şüpheliler, küçük çocuktan bisikletini kendilerine vermesini istedi. Bisikletini vermeyi reddeden Y.B., çıkan tartışmada ayağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane önünde İHA muhabirine konuşan amca İdris B., "Yeğenim akşam saatlerinde evden çıkıp evlerinin önünde bisikletle gezerken birileri önüne çıkarak bisikletini istiyor. Vermeyince de ayağından bıçaklıyorlar. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.