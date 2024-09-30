Batman\'da 1300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da durdurulan iki çekicide toplam bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan iki çekicide arama yapıldı.

Yapılan aramalarda çekicilerde oluşturulan gizli bölmelere yerleştirilmiş bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan çekici sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN