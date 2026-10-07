Batman\'da 15-30 Eylül operasyonlarında 38 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 15-30 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında 5 ay ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.