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Batman'da 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı

Batman'da bir tırda yapılan aramada, 171 kilo 768 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Batman\'da 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı
29.12.2023 - 16:04,
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Batman'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları tırda 171 kilo 768 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta durdurdukları tırda 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 171 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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